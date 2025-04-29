Пасхальный фестиваль прошел в Красногорске

Уже в третий раз в Красногорске организовали Большой Пасхальный фестиваль. Его провели во Дворце культуры «Подмосковье».

Организатором стал муниципальный центр духовной культуры. Поддержку мероприятию оказала администрация округа и Красногорское благочиние.

В этот раз фестиваль посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы. В его рамках в фойе Дворца культуры провели выставку народного творчества на пасхальную тему. Ее подготовили воспитанники воскресных школ. На мероприятии наградили мастеров прикладного творчества.

После провели концерт. В нем поучаствовали воспитанники Детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса», хора «Знаменские голоса» Свято-Георгиевской гимназии, младшего и старшего составов хора Петрово-Дальневской школы искусств, старшего хора девочек Детской церковной музыкальной школы при Успенском храме и Ушаковского хора мальчиков и юношей Успенского храма.