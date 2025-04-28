Пасхальный фестиваль прошел в Котельниках

В парке «Усадьба „Белая Дача“ в Котельниках состоялся яркий Пасхальный фестиваль, который подарил гостям и участникам атмосферу настоящего русского веселья. В мероприятии приняли участие четыре творческих коллектива, каждый из которых продемонстрировал свое мастерство и талант.
На сцене выступили Народный коллектив «Хор русской песни „Белая Дача“ имени Прокошиной», Народный коллектив «Фольклорный ансамбль „Русская песня“, Вокальная студия „Время“ и Ансамбль народного танца „Рассвет“. Их яркие номера с хороводами, народными песнями и зажигательными танцами не оставили равнодушными ни одного зрителя.
Для малышей были организованы увлекательные мастер-классы, на которых они своими руками создавали праздничные сувениры и поделки. Это стало настоящим творческим приключением. Хороводы и народные танцы подарили возможность почувствовать атмосферу подлинного русского веселья. Дети познакомились с традициями русской культуры, а взрослые с удовольствием вспоминали любимые песни из детства.
Любители сладкого насладились ароматной выпечкой и воздушной сладкой ватой. Аниматоры радовали детей аквагримом, превращая их в сказочных персонажей. Яркие рисунки добавили радости и сделали день еще более незабываемым.
Для взрослых была создана уютная зона отдыха, где можно было согреться чашечкой ароматного кофе и приятно провести время в окружении друзей на территории старинной усадьбы.
Фестиваль стал прекрасной возможностью для гостей насладиться живой музыкой, традиционным русским искусством и душевным общением.
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