Пасхальный фестиваль прошел в гимназии № 4 в Можайске

В Можайск приехал архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он отслужил торжественную литургию в Ново-Никольском соборе, посетил пасхальный фестиваль в гимназии № 4 и осмотрел экспонаты на выставке «Священная Можайская земля».
Архиепископ Фома после торжественной литургии освятил Артос — особый хлеб с изображением Креста или Воскресения Христова.
Затем ему показали выставку «Священная Можайская земля», которую открыли к его приезду. На первом этаже собора в церковно-археологическом музее представлены редкие экспонаты, которые нашли на территории муниципалитета: богословные книги 17-18 веков, дореволюционные иконы, нательные кресты, оклады, священническое облачение и церковную утварь.
Затем архиепископ отправился в гимназию № 4 на пасхальный фестиваль. Мероприятие открыли колокольным перезвоном в исполнении отца Сергия. Владыка познакомился с работами школьников, которые они сделали к Пасхе. Светлана Катальникова, начальник управления образования и отраслей социальной сферы, представила доклад «От дошкольника до студента — воспитываем Христианина» о духовном воспитании подрастающего поколения.
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