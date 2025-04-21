Пасхальный фестиваль пройдет в парке в Котельниках 27 апреля

Традиционное мероприятие состоится в живописном парке «Белая Дача». Жителей и гостей муниципалитета ждет насыщенная развлекательная программа.

Для посетителей парка подготовили традиционные игры и конкурсы, народные хороводы и русские забавы. Маленькие гости смогут принять участие в увлекательных мастер-классах и своими руками изготовить яркие сувениры и поделки, посвященные празднику Пасхи.

Талантливые воспитанники Воскресной школы Храма Святого мученика Виктора воина (Дамасского) покажут яркое театральное представление.

Всех гостей фестиваля будут угощать горячим чаем из самовара и вкуснейшими пирогами.

Праздник начнется в 12:00 по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом 1а, усадебно-парковый комплекс «Белая Дача». Вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.