Пасхальный фестиваль Наро-Фоминского благочиния прошел в поселке Селятино
IX Пасхальный фестиваль Наро-Фоминского благочиния состоялся в Серафимовском храме поселка Селятино 19 апреля. Участниками мероприятия стали воспитанники воскресных школ храмов округа
Открыл фестиваль конкурс звонарей. Свое мастерство продемонстрировали ребята, которые только начали осваивать это непростое искусство.
Участники проверили знания в интеллектуальном конкурсе «Что? Где? Когда?», показали успехи в чтении стихов и хоровом пении. Также были организованы мастер-классы по изготовлению пасхальных поделок и тематическая фотовыставка, посвященная празднику.
Для гостей провели небольшую экскурсию: рассказали о сюжетах, изображенных на стенах Серафимовского храма, библейских событиях, которые легли в основу росписей. Скоро выйдет в свет брошюра, в которой можно будет подробно изучить все образы, воплощенные в оформлении храма.
«Этот фестиваль по-настоящему объединяет поколения, помогает сберечь культурные и духовные традиции и ценности, дает шанс увидеться и пообщаться», — поделились впечатлениями участники.