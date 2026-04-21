Пасхальный фестиваль Наро-Фоминского благочиния прошел в поселке Селятино

Открыл фестиваль конкурс звонарей. Свое мастерство продемонстрировали ребята, которые только начали осваивать это непростое искусство.

Участники проверили знания в интеллектуальном конкурсе «Что? Где? Когда?», показали успехи в чтении стихов и хоровом пении. Также были организованы мастер-классы по изготовлению пасхальных поделок и тематическая фотовыставка, посвященная празднику.

Для гостей провели небольшую экскурсию: рассказали о сюжетах, изображенных на стенах Серафимовского храма, библейских событиях, которые легли в основу росписей. Скоро выйдет в свет брошюра, в которой можно будет подробно изучить все образы, воплощенные в оформлении храма.

«Этот фестиваль по-настоящему объединяет поколения, помогает сберечь культурные и духовные традиции и ценности, дает шанс увидеться и пообщаться», — поделились впечатлениями участники.