Пасхальные службы в Одинцовском округе прошли без происшествий

Сотрудники Одинцовской Росгвардии совместно с коллегами из регионального МВД обеспечили безопасность жителей и гостей округа во время празднования православной Пасхи. Служба велась в усиленном режиме с начала Страстной субботы до завершения утренней Пасхальной литургии.

Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам проведения богослужений, молебнов и крестных ходов, где наблюдалось массовое скопление верующих. Всего религиозные мероприятия прошли на более чем 100 объектах религиозного культа, расположенных на территории Одинцовского городского округа.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов нарушений общественного порядка и происшествий зафиксировано не было.