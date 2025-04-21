Пасхальные богослужения прошли в храмах и монастырях в Серпухове

Светлое Воскресение Христово отметил в воскресенье, 20 апреля, весь православный мир. Праздничные службы прошли во всех храмах и монастырях муниципалитета.

В храме Всех святых богослужение возглавил благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий. На праздничной службе присутствовали сотни православных жителей муниципалитета, в том числе временно исполняющий полномочия главы Серпухова Алексей Шимко, депутаты окружного совета Алексей Батогов, Андрей Тихонов и Максим Валиков.

Ровно в полночь начался Крестный ход. Верующие обошли храм с иконами и пением молебного канона, после чего состоялась праздничная литургия.

Во Владычнем женском монастыре Пасху также встречали сотни православных жителей. Заместитель главы городского округа Татьяна Орлова поздравила со светлым праздником настоятельницу монастыря игумению Алексию и сестер обители.

В деревне Сераксеево впервые отпраздновали Пасху в новом храме, построенном в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец». Возможность помолиться перед одноименной мироточивой иконой Божией матери, которую специально доставили в храм к главной православной дате, стала настоящим подарком для верующих.