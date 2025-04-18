Пасхальные богослужения пройдут в 27 храмах в Красногорске

Православные христиане 20 апреля отметят один из главных и самых почитаемых религиозных праздников — Светлую Пасху. В рамках подготовки к празднику, начиная с Великой субботы, в храмах Красногорска и окрестностей пройдут литургии и традиционное освящение пасхальных куличей, яиц и другой праздничной снеди.

В ночь с субботы на воскресенье состоятся торжественные богослужения, которые завершатся Крестным ходом, символизирующим радость и единение верующих.

Для обеспечения порядка и безопасности в дни празднования Пасхи на территории храмов будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и представители профильных служб администрации муниципалитета.

Верующие смогут посетить богослужения в храмах Красногорска и близлежащих поселений. Среди них Никольский собор на Соборной площади, Успенский храм на улице Ленина, Знаменский храм на Красной горке, а также множество других приходов, расположенных в различных районах города и его окрестностях.

Светлая Пасха — это время духовного обновления, радости и надежды. Праздник объединяет людей всех поколений, напоминая о важности добра, милосердия и любви к ближнему.