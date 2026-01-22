Пасека в Клину стала лауреатом национальной аграрной премии

В «Крокус Экспо» в Красногорске вручили одну из главных наград сельскохозяйственной отрасли — национальную премию «Агролидер 2025». Это событие прошло в рамках масштабной выставки «AGRAVIA».

Премия помогает выявлять и отмечать лучшие предприятия и проекты в сфере сельского хозяйства.

В этом году в лауреатом в категории «Животноводство — Пчеловодство — лучшее малое предприятие» стало клинское крестьянско-фермерское хозяйство «Золино». Основное направление фермы, которая работает с 2022 года, — пчеловодство.

На пасеке содержат 120 пчелиных семей, а по итогам минувшего года фермеры собрали полторы тонны меда.

Развитию хозяйства в начале пути помогла государственная поддержка. В 2022 году «Золино» выиграло грант «Агростартап» на сумму три миллиона рублей.

Хозяйство закупило 100 пчелиных семей, ульи и всю необходимую технику, что позволило создать надежную основу для будущего роста и выйти на значительные объемы производства.