Пары из Подмосковья поженились на всероссийском фестивале свадеб | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 01:04 Пары из Подмосковья поженились на всероссийском фестивале свадеб

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Первый всероссийский свадебный фестиваль стартовал на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Мероприятия продлится до 19 мая.

Ключевым событием первого дня фестиваля стала самая массовая свадьба: на главной уличной сцене поженились свыше 150 пар со всей страны. В их числе — две пары из Московской области. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

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«Особенно трогательно, что пары знают традиции и одеты в свои национальные костюмы. Например, на невесте из Курской области фартук ее прапрабабушки, которому уже больше 150 лет», — отметила генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Батырхан и Анна Иманбаевы из Мытищ рассказали, что решили заключить брак на выставке «Россия», поскольку мероприятие предоставляет уникальный шанс переодеться в русские народные костюмы и пожениться.

«Очень запоминающаяся свадьба у нас, не как у всех», — добавили молодожены.

Иван и Дарья Емельяновы из Королева поделились секретом счастья их пары, подчеркнув, что самое главное — взаимопонимание.

«В любви самое главное — взаимопонимание и поддержка. Мы рады, что мы здесь», — отметили супруги.

Семейным парам из Подмосковья предоставили возможность принять участие в экскурсии по стенду Московской области, где они поучаствовали в тематической свадебной викторине. Молодожены с легкостью ответили на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, за что получили награды.

В рамках крупного события молодоженам передали огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен в ходе торжественной церемонии старта Года семьи с участием президента России Владимира Путина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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