Парусная регата для людей с ОВЗ прошла в Солнечногорске

Яхт-клуб «Сенеж»
Фото: Яхт-клуб «Сенеж»

Реабилитационная парусная регата «Кубок МИРа» для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла на озере Сенеж в Солнечногорске. Мероприятие объединило участников из Москвы, Ярославля, Ростова и Тверской области.

В регате участвовали как опытные яхтсмены, так и новички, вышедшие под парусом впервые. Мероприятие помог организовать яхт-клуб «Сенеж». Безопасность на воде обеспечивали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

«Реабилитационная регата — это уникальное событие для нашего округа. Уверена, что каждый участник получит максимум пользы от этого события и будет мотивирован продолжать свой путь к здоровью и благополучию», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Яхт-клуб «Сенеж»
Фото: Яхт-клуб «Сенеж»
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Яхт-клуб «Сенеж»
Фото: Яхт-клуб «Сенеж»
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Регата прошла в рамках проекта «Школа реабилитации. Возвращение». Мероприятие реализуется автономной некоммерческой организацией «Межотраслевой институт реабилитации человека — реабилитационное сообщество» при поддержке Фонда президентских грантов.

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