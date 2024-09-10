Парусная регата для людей с ОВЗ прошла в Солнечногорске

Реабилитационная парусная регата «Кубок МИРа» для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла на озере Сенеж в Солнечногорске. Мероприятие объединило участников из Москвы, Ярославля, Ростова и Тверской области .

В регате участвовали как опытные яхтсмены, так и новички, вышедшие под парусом впервые. Мероприятие помог организовать яхт-клуб «Сенеж». Безопасность на воде обеспечивали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

«Реабилитационная регата — это уникальное событие для нашего округа. Уверена, что каждый участник получит максимум пользы от этого события и будет мотивирован продолжать свой путь к здоровью и благополучию», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.