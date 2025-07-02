Парусная регата прошла в акватории Волги в Дубне

Соревнования провели представители клуба «Атом». Участие приняли более 30 спортсменов из Дубны, Солнечногорска, Завидова и Долгопрудного.

В течение двух дней они боролись за победу в классах «Оптимисты», «Кадеты» и «Лучи». Дистанция проходила вниз по Волге. Призерами стали 12 спортсменов из Дубны.

Отметим, что парусная секция на базе яхт-клуба Объединенного института ядерных исследований вновь работает после перерыва. И главная цель нового проекта — развивать и делать популярными парусный спорт и яхтенный туризм.

Также в округе планируют организовывать и принимать крупные профильные соревнования. Их хотят проводить в акватории Волги и Иваньковского водохранилища. Кроме того, гоночные экипажи Дубны будут участвовать в соревнованиях регионального, федерального и международного уровней.