Парту в память о герое СВО Алексее Ярославцеве открыли в колледже «Подмосковье»

Еще одну парту героя открыли в Московской области. Она появилась в колледже «Подмосковье». Парту посвятили выпускнику, кавалера ордена Мужества Алексея Ярославцева.

Как рассказали в региональном Минобразования, на церемонии открытия присутствовала мама Алексея, а также его педагоги и друзья.

Глава Клина Инна Федотова и директор колледжа Антонина Юдина выразили слова благодарности за воспитание патриота. Семью героя также поддержал куратор группы, в которой обучался Алексей, Наталья Ненашева и представитель мясокомбината «Клинский», где боец работал после окончания учебы.

Алексей Ярославцев родился 10 июля 2000 года в Клину и окончил колледж «Подмосковье» по специальности «Мастер ЖКХ». В 2022 году он вступил в ряды Вооруженных сил России добровольно. Алексей служил начальником аппаратной роты управления в войсковой части 52562. За отвагу и самоотверженность его посмертно наградили орденом Мужества.