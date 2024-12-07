Парту в честь ветерана ВОВ Петра Худова открыли в школе № 2 в Яхроме

В Яхромской школе № 2 прошло торжественное открытие парты героя, посвященной летчику и Герою Советского Союза Петру Дмитриевичу Худову. Мероприятие приурочили к 83-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

Петр Худов проявил невероятное мужество во время Великой Отечественной войны, сбив 18 вражеских самолетов лично и шесть — в составе группы. Он участвовал в ключевых сражениях, таких как Сталинградская и Курская битвы, а также в освобождении Киева, Праги и взятии Берлина.

На мероприятии присутствовали почетные гости, среди которых члены Совета ветеранов города Яхромы, писатель Аркадий Зюзин и почетный работник общего образования России Николай Смазнов. Директор школы Наталья Шашкова напомнила о значении сражения под Яхромой в ноябре–декабре 1941 года для дальнейшей борьбы с фашистами. Старшеклассники представили музыкально-литературную композицию «Под Яхромой был жаркий бой», а школьный хор исполнил песню «Битва под Москвой».

Ведущие рассказали о проекте «Парта героя», который включает в себя ученический стол с фотографией героя и информацией о его биографии. Право сидеть за этой партой получают учащиеся, добившиеся успехов в учебе и активном участии в школьных мероприятиях.

Писатель Аркадий Зюзин поделился с учениками информацией о своей книге, посвященной Петру Худову, и подарил экземпляр «Небо Петра Худова» школе. Ребята также посмотрели фильм о жизни героя-летчика.

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