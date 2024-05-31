Парту в честь ветерана Виктора Слепова открыли в школе в Хорлове

В школе-интернате поселка Хорлово городского округа Воскресенск открыли парту в честь героя ветерана Великой Отечественной войны Виктора Клементьевича Слепова. Мероприятие прошло в рамках инициативы партии «Единая Россия» под названием «Новая школа».

В 1942 году он был призван в Советскую армию и прошел обучение в военном училище до 1943 года. С 1943 по 1945 год он сражался во Великой Отечественной войне в составе различных подразделений, получив за мужество ордена и медали.

После войны Виктор Слепов работал столяром на фабрике «Молот и Серп» в поселке Хорлово до 1965 года, после чего начал преподавать трудовое обучение в местной школе-интернате. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов подчеркнул важность патриотического воспитания и сохранения памяти о подвигах героев, таких как Виктор Слепов.

Напомним, «Парта Героя» является частью всероссийского патриотического проекта партии «Единая Россия», направленного на сохранение и передачу истории о доблестных людях, проявивших мужество и самоотверженность.

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