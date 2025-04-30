Парту в честь Героя СССР Виктора Фокина открыли в Ленинском округе

Торжественная церемония состоялась в Видновской школе № 10. В ней приняли участие депутаты, школьники и активисты молодежных организаций Ленинского округа.

Виктор Фокин родился в Рязанской области, переехал в Подмосковье в 1938 году и работал на экспериментальной базе «Горки Ленинские». В годы Великой Отечественной войны он сражался под Москвой, на Курской дуге, участвовал в операции «Багратион», воевал в Белоруссии, Эстонии, Латвии, Польше, Восточной Пруссии.

22 июля 1944 года Виктору Фокину за героизм, проявленный при форсировании Западной Двины и захвате в плен 72 немецких солдат в бою за деревню Островно, присвоили звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны первой степени и несколькими медалями.

В 2009 году Виктор Фокин стал «Почетным гражданином Ленинского района», а в 2014 году его именем назвали улицу в Видном.

Напомним, Парты героев открываются в образовательных организациях по инициативе «Единой России» в рамках партийного проекта «Новая школа» с целью патриотического воспитания подрастающего поколения на примерах подвигов земляков.