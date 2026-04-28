Парту Героя Великой Отечественной войны открыли в школе Балашихи

В школе № 1 в Балашихе 28 апреля прошло торжественное открытие Парты Героя, посвященной памяти участника Великой Отечественной войны Дмитрия Хондака. В мероприятии приняли участие генеральный директор «345 Механический завод» Рустам Гатауллин, а также родственники героя — внуки и правнук.

Дмитрий Сергеевич Хондак родился в 1915 году в Курской области, а в 1941 году встретил войну в Брестской области. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в битве за Смоленск, обороне Москвы и боях под Ржевом. Был командиром взвода, затем роты. В октябре 1941 года его подразделение три часа дралось в штыковом бою в тылу врага, а сам он лично взял в плен 40 немецких солдат. День Победы встретил в Кенигсберге в звании майора.

После войны Дмитрий Хондак продолжал служить, а с 1963 года более 40 лет работал на 345-м механическом заводе в Балашихе, возглавлял совет ветеранов завода. Он основал трудовую династию — общий стаж его родных на заводе превысил 150 лет. Дмитрий Сергеевич награжден орденами и медалями, а в 2000 году ему присвоили звание подполковника.

Певица Варвара, внучка ветерана, поделилась: «Дедушка настоял, чтобы я училась музыке, и благодаря ему я стала артисткой. Он рассказывал о войне без страха — просто истории из жизни. 9 Мая для нас главный семейный праздник. Эту память нужно беречь и передавать детям».

«Парта Героя» — всероссийский проект, который помогает школьникам помнить подвиги своих земляков, уважать историю и гордиться страной.