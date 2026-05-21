Парту героя в память о ветеране ВОВ открыли в Химках

Теперь школьники смогут не только узнать о нем, но и прикоснуться к памяти человека, прошедшего путь от сироты до признанного ученого.

«Наше мероприятие прошло в рамках реализации образовательного проекта „Новая школа“ партии „Единая Россия“. Для нас это — воспитательный инструмент, позволяющий на конкретном примере рассказать о ценностях мужества, долга и самоотверженности. Открывая „Парту Героя“, мы делаем память о подвиге осязаемой и близкой для детей, формируя у них уважение к истории своей страны», — поделилась муниципальный депутат и директор школы Наталья Каныгина.

После гибели родителей при бомбежке под Мурманском в тяжелом 1942 году Виталий Андреев вместе с шестью братьями и сестрами остался сиротой и стал воспитанником музыкального взвода — «сыном полка». Служба в военном духовом оркестре дала ему опору в трудные годы. Закаленный фронтовой жизнью, он в мирное время стал кандидатом экономических наук и доцентом.

На торжестве присутствовали дочь героя Татьяна Крапивина, его внучка и правнуки — Мария и Илья, которые сейчас учатся в этой же школе. Татьяна поделилась трогательными воспоминаниями о трудовом пути отца и его вкладе в культурную жизнь Химок.

«Такие проекты крайне важны для воспитания духа патриотизма. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет Родины, связь времен становится осязаемой. Виталий Андреев когда-то мальчишкой встал в строй, и современные герои сегодня проявляют ту же верность долгу. Мы должны воспитывать молодежь на таких примерах, чтобы они понимали: за их мирным будущим стоят реальные люди и их великие дела», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Открытие «Парты Героя» стало частью широкой патриотической работы в округе. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что главная цель таких инициатив — объединить поколения вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к родному городу и признания значимости истории страны.

Больше новостей смотрите в нашем канале MAX «360.ru Химки».