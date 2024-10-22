Парту героя в память о погибшем на СВО бойце открыли в Чеховском техникуме

В городском округе Чехов проходят мероприятия на тему благоустройства муниципалитета. Дважды в день организуют штабы по отоплению, встречи по вопросам энергоснабжения, выездные организации и оперативные совещания. Помимо этого, в техникуме установили парту героя в честь погибшего в зоне СВО военнослужащего Дмитрия Шукаева.

Два раза в день главе городского округа Михаилу Собакину о ситуации с теплоснабжением в муниципалитете докладывают специалисты муниципальных и ресурсоснабжающих организаций. Такие штабы будут организовывать до тех пор, пока все проблемы с отопление в округе не ликвидируют.

Выездная встреча представителей администрации и руководителей «Южных электрических сетей» компании «Россети Московский регион» с жителями Васькина состоится 23 октября в 18:00.

Помимо этого, в Чехове проведут еще два выездных собрания: одно — с сотрудниками предприятия, а второе — с жителями Троцкого в Доме культуры «Современник» 24 октября в 18:00.

В пятницу, 25 октября, состоится расширенное оперативное совещание по актуальным проблемам округа. Трансляцию мероприятия можно посмотреть в телеграм-канале и на странице во «ВКонтакте» главы муниципалитета Михаила Собакина.

Отметим, что в честь военнослужащего Дмитрия Шукаева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, в Чеховском техникуме установили парту героя. Мероприятие объединило родных, друзей бойца, а также сотрудников администрации округа.

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