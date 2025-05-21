Парту героя в честь ветерана ВОВ Дениса Белинкина открыли в Солнечногорске

Торжественное открытие парты героя, посвященной ветерану Великой Отечественной войны Денису Белинкину, прошло в лицее № 7 в Солнечногорске. Он был первым директором этого образовательного учреждения с 1937 по 1941 год.

Денис Белинкин ушел на фронт добровольцем в июне 1941 года вместе с учителями и выпускниками. В годы войны служил секретарем партбюро батальона связи, военкомом учебного батальона и заместителем начальника по политической части эвакогоспиталя. Его выдающиеся заслуги его наградили орденом «Красной Звезды» и медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».

«Парта героя — возможность узнать больше о выдающихся людях того времени и важный шаг в воспитании патриотизма среди молодежи. Мы должны помнить и ценить подвиги наших предков, таких как Денис Белинкин, и передавать эти ценности новым поколениям», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Открытие парты героя прошло в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений», направленного на сохранение исторической памяти у подрастающего поколения о своих предках и их подвигах во времена Великой Отечественной войны.