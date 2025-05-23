Парту героя в честь ветерана войны Сергея Бугрова открыли в Солнечногорске

Торжественная церемония открытия Парты героя состоялась в Обуховской школе под Солнечногорском. Она посвящена участнику Великой Отечественной войны и почетному гражданину округа Сергею Бугрову.

Сергей Бугров в 18 лет отправился на фронт добровольцем в составе Солнечногорского народного ополчения. Службу проходил в Краснопресненской дивизии пулеметчиком, принимал участие в первом бою под Ельней и обороне Москвы. Его подвиги отмечены орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией». Кроме того, ему присвоено звание «Ветеран труда», почетные знаки «Лучший по профессии» и «Ударник коммунистического труда». В 2020 году Сергей Бугров стал почетным гражданином городского округа Солнечногорск.

«Очень трогательное и душевное событие, сейчас, когда ветеранов остается совсем мало — это важно, ценно и дорого. Сделана Парта героя для того, чтобы сохранить память о ветеранах и людях, пожертвовавших своей жизнью, которые не боясь защищали Родину, чтобы наше будущее поколение не забывало и помнило», — подчеркнула внучка Сергея Бугрова Светлана Кущевская.

В церемонии открытия приняли участие родственники Сергея Бугрова, члены и сторонники партии «Единая Россия», уполномоченная главы городского округа Солнечногорск по территориальному округу Кривцово Евгения Атаева, депутат Александр Болтенков, школьники и педагоги.

«Инициативы, подобные Парте героя, играют ключевую роль в сохранении памяти о героях и передаче исторических ценностей нашим детям. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в укрепление чувства патриотизма в нашем округе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Новая школа» и реализации патриотического проекта «Успех в единстве поколений», объединяющего людей разных возрастов для сохранения исторического и культурного наследия.