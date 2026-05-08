Парту героя в честь ветерана войны открыли в школе № 14 Электрогорска

В школе № 14 Электрогорска открыли Парту Героя — посвящена она жителю города, ветерану Великой Отечественной войны Сергею Петровичу Лобикову. Обычный парень в 17 лет добровольцем ушел на фронт.

Воевал на Карельском фронте, командовал пулеметным отделением, дошел до Заполярья. Вместе со своими бойцами отразил три вражеские атаки и получил медаль «За отвагу». После войны вернулся домой: работал, растил детей, радовался внукам и правнукам.

18 марта этого года Сергей Петрович ушел из жизни, совсем немного не дожив до своего 100-летия. Он был последним участником Великой Отечественной войны, проживавшим в Электрогорске. До последних дней ветеран оставался добрым и неравнодушным — сам собирал посылки бойцам на передовую, писал письма, передавал теплые вещи.

Парта Героя — это всероссийский проект «Единой России». Такие парты открываются по всей стране, чтобы имена героев жили дальше — в школах, в детских сердцах, в памяти. За ней будут сидеть лучшие ученики. Право первой сесть за Парту Героя предоставили правнучке Сергея Петровича — Виктории Семеновой.

Сергея Петровича уважали и ценили многие. К нему приезжали депутат Государственной Думы Геннадий Панин и депутат Московской областной Думы Линара Самединова. Они также с теплотой вспоминают эти встречи.

Глава округа Денис Семенов отметил: «Светлая память Сергею Петровичу Лобикову. И низкий поклон — от всего Электрогорска, от всего Павлово-Посадского округа. Пусть его имя живет в этих стенах, а его пример учит ребят быть честными, смелыми и добрыми!»