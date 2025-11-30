Парту героя в честь ветерана войны и труда Анатолия Хардина открыли в Луховицах

В Луховицах состоялось торжественное открытие «Парты Героя», посвященной памяти ветерана войны и труда Анатолия Хардина. Этот выдающийся педагог, отличник народного просвещения, оставил значимый след в жизни многих поколений учеников.

Теперь каждый желающий сможет узнать о жизни и заслугах Хардина, отсканировав QR-код, размещенный на специальной парте.

Право сидеть за «Партой героя» будет предоставлено лучшим ученикам школы — отличникам и активистам, что станет дополнительным стимулом для достижения высоких результатов в учебе и общественной деятельности.