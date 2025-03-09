Парту героя в честь ветерана Павла Кулакова открыли в Химках

Парту героя торжественно открыли в школе «Лига первых» в Химках. Ученический стол носит имя химчанина, ветерана Великой Отечественной войны Павла Кулакова.

Младший сержант Павел Кулаков восстанавливал самолеты после боевых вылетов, принимал участие в обороне Москвы и освобождении Смоленска.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители партии «Единая Россия», лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк, школьники и активисты «Молодой Гвардии».

«В рамках проекта „Парта героя“ ученический стол оформляют в честь выдающихся личностей, которые внесли значительный вклад в историю России — это могут быть военные, ученые, писатели, деятели культуры и другие герои», — прокомментировал муниципальный депутат Глеб Демченко.