Парту героя в честь ветерана Павла Кулакова открыли в Химках
Парту героя торжественно открыли в школе «Лига первых» в Химках. Ученический стол носит имя химчанина, ветерана Великой Отечественной войны Павла Кулакова.
Младший сержант Павел Кулаков восстанавливал самолеты после боевых вылетов, принимал участие в обороне Москвы и освобождении Смоленска.
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители партии «Единая Россия», лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк, школьники и активисты «Молодой Гвардии».
«В рамках проекта „Парта героя“ ученический стол оформляют в честь выдающихся личностей, которые внесли значительный вклад в историю России — это могут быть военные, ученые, писатели, деятели культуры и другие герои», — прокомментировал муниципальный депутат Глеб Демченко.
Увековечить память дедушки попросила химчанка Юлия Буданова. Парту торжественно открыли правнучка ветерана — ученица 5 кадетского класса Татьяна Галкина и руководитель движения «Молодая гвардия» в Химках Егор Ченюк.
«В рамках проекта проводятся уроки, тематические мероприятия и экскурсии, которые позволяют лучше понять значение тех исторических личностей, чьи имена увековечены на партах», — поделился лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.
Важную инициативу реализовали благодаря проекту «Новая школа» партии «Единая Россия». На сегодняшний день в химкинских школах открыто более 40 парт, посвященных героям.