Парту героя в честь ветерана Ивана Иванова открыли в Серебряных Прудах

Иван Иванов повторил подвиг Ивана Сусанина, когда 11 декабря 1941 года повел немцев до соседней деревни через овраг. Вражеская техника застряла и не смогла добраться до конечного пункта. Жителя села Лишняги расстреляли, но его подвиг не забыли.

Теперь в школе села Подхожее открыли «Парту Героя» в его честь. Иван Петрович был старшим конюхом в селе Лишняги. В населенный пункт в 1941 году вошла большая колонна немцев. Угрожая оружием, они потребовали довести его до Подхожего. Расстояние — чуть больше 10 километров. До туда вели две дороги: одна была протоптана, а вторая — полевая.

«Иван Петрович выбрал путь через глубокий овраг. Немецкая техника, когда шла, застряла в глубоком снегу и не смогла выбраться. В последующем Иван Петрович был расстрелян», — рассказал глава округа Олег Павлихин.

В глубоком овраге застряли более 30 груженых машин с солдатами, продовольствием и боеприпасами. Указом президиума Верховного Совета Ивана Иванова наградили орденом Отечественной войны II степени посмертно.