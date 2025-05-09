Парту героя в честь ветерана Ивана Иванова открыли в Серебряных Прудах
Иван Иванов повторил подвиг Ивана Сусанина, когда 11 декабря 1941 года повел немцев до соседней деревни через овраг. Вражеская техника застряла и не смогла добраться до конечного пункта. Жителя села Лишняги расстреляли, но его подвиг не забыли.
Теперь в школе села Подхожее открыли «Парту Героя» в его честь. Иван Петрович был старшим конюхом в селе Лишняги. В населенный пункт в 1941 году вошла большая колонна немцев. Угрожая оружием, они потребовали довести его до Подхожего. Расстояние — чуть больше 10 километров. До туда вели две дороги: одна была протоптана, а вторая — полевая.
«Иван Петрович выбрал путь через глубокий овраг. Немецкая техника, когда шла, застряла в глубоком снегу и не смогла выбраться. В последующем Иван Петрович был расстрелян», — рассказал глава округа Олег Павлихин.
В глубоком овраге застряли более 30 груженых машин с солдатами, продовольствием и боеприпасами. Указом президиума Верховного Совета Ивана Иванова наградили орденом Отечественной войны II степени посмертно.
Право сидеть за партой получат лучшие ученики школы в селе Подхожее. Первой этой чести удостоили Милану Селиванову. Она учится в 4 классе на отлично, занимается в художественной школе и выступает на олимпиадах.
«Для меня честь первой сесть за „Парту Героя“. Я буду стараться по-прежнему хорошо учиться и сохранять память о великом герое», — сказала ученица Милана Селиванова.
Узнать о подвиге Ивана Иванова можно, прочитав текст на парте либо отсканировав QR-код и перейдя в интернет-энциклопедию.