Парту героя в честь ветерана Афганской войны Виктора Степанова открыли в Химках

В Химках в школе «Лига Первых» состоялось торжественное открытие парты героя имени Виктора Степанова — ветерана Афганской войны и уроженца города. В мероприятии приняли участие родственники героя, учащиеся школы, общественные активисты и депутаты партии «Единая Россия» Александр Васильев и Юлия Ишкова.

Во время церемонии присутствующим рассказали о жизни и службе Виктора Васильевича Степанова, который исполнял интернациональный долг в Афганистане, проходя службу в таких городах, как Герат, Кандагар, Кундуз и Джелалабад. За свою службу он был награжден медалями «Память о выполнении воинского долга в Афганистане» и «Благодарность Афганского народа Воину-интернационалисту».

«Парта героя — акция „Единой России“, в рамках которой в школах открывают ученические столы. Они носят имена героев нашей Отчизны — участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны, выдающихся деятелей города и страны», — подчеркнула Юлия Ишкова.

После возвращения с фронта Виктор Степанов посвятил себя педагогической деятельности. Он окончил географический факультет Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской и работал учителем в школе № 10 города Химки. Позже стал директором школы № 20 в микрорайоне Новоподрезково и даже преподавал при Посольстве России в Эфиопии. 11 февраля 2025 года Виктор Васильевич ушел из жизни.