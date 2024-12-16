Парту героя в честь участника ВОВ открыли в Ленинском округе

Сергей Маркин служил в 207-м танковом батальоне 102-й бригады 4-го танкового корпуса. Он отправился на фронт в самом начале Великой Отечественной войны. Старший сержант посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени за проявленный в боях героизм.

На открытие парты героя пришли заместитель главы муниципалитета Иван Гетман, начальник управления образования Наталия Киселева, депутаты от «Единой России» Марина Иноземцева и Валерий Скляр.

«Уверен, что парта героя будет мотивировать и вдохновлять ребят для стремления к высоким целям и достойным результатам», — сказал Валерий Скляр. Он добавил, что для молодежи очень важно хранить память о подвигах героев Отечества.