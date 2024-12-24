Парту героя в честь участника ВОВ открыли в Деденевской школе в Дмитрове

Урок мужества провели в школе имени Н. К. Крупской в Дмитровском городском округе. На нем торжественно открыли Парту героя, посвященную кавалеру ордена Отечественной войны первой степени, выпускнику этого образовательного учреждения Леониду Шорникову.

Поучаствовали в событии бойцы спецоперации, куратор, представитель администрации санатория «Горки — 25» Елена Лебедникене, специалисты Управления образования Дмитровского округа, а также выпускница школы, муниципальный депутат Светлана Тягачева, члены Совета музея и школьники.

Собравшимся напомнили историю о подвиге летчика — героя Леонида Шорникова. Также каждый желающий мог задать свой вопрос военнослужащим.

Дети исполнили патриотические стихотворения и песни военных лет. Воины подарили ребятам сувениры.

«Именно такие встречи показывают, что в дни испытаний мы ждем и поддерживаем тех, чья профессия — защищать Родину! Мы вместе, мы едины, а значит и непобедимы!» — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Отметим, что это лишь одно мероприятие из цикла событий, приуроченных к празднованию 83-летия Великой битвы за Москву.