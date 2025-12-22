Парту героя в честь участника Великой Отечественной войны открыли в Солнечногорске

В школе № 4 в Солнечногорске прошла торжественная церемония открытия парты героя, посвященной участнику Великой Отечественной войны, капитану Владимиру Ухову. Образовательное учреждение расположено на улице, которая носит его имя.

В мероприятии приняли участие заместитель главы муниципалитета Эдуард Машковцев, председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко, учителя и учащиеся школы № 4, а также кадеты Солнечногорска.

Владимир Ухов вступил в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1929 году и проходил службу в составе 20-й Армии. С начала Великой Отечественной войны он воевал на Западном фронте, участвуя в сражениях под Москвой в должности начальника артиллерии 35-й отдельной стрелковой бригады. Владимир героически погиб в декабре 1941 года во время освобождения Солнечногорского района от немецко-фашистских захватчиков.

«Его героический поступок вдохновил многих, он стал символом мужества, преданности и самопожертвования. Сегодня тоже идет бой — за будущее страны. Каким оно будет, зависит от молодого поколения, которому предстоит стать достойными сынами и героями Отечества», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Отметим, что инициативу «Парта героя» реализуют в школах округа в рамках партийных проектов «Единой России» — «Новая школа» и «Историческая память». Ее задача — увековечение памяти о героях и воспитание патриотизма у молодежи.