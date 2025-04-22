Парту героя в честь участника СВО Павла Кашина открыли в школе № 8 в Чехове
В Чехове в школе № 8 открыли «Парту Героя» в честь участника спецоперации и выпускника Павла Александровича Кашина. Он погиб в 2022 году во время доставки аккумуляторных батарей до радиостанций.
Цель проекта «Парта Героя» — сформировать у детей уважительное отношение к истории и защитникам Отечества.
«Пока память жива в наших сердцах, в наших умах, люди не зря отдали свою жизнь за мир над нашим небом», — сказал глава муниципального округа Михаил Собакин.
Павел Кашин учился в школе № 8, а после решил стать военнослужащим. В первые дни специальной военной операции его отправили на передовую командиром роты связи в звании капитана. Он погиб в 2022 году, когда по приказу доставлял аккумуляторные батареи для радиостанций. На полпути Павел попал под обстрел. Павел Кашин награжден «Медалью за боевые заслуги» при жизни и «Орденом мужества» посмертно.
«Выпускники школы № 8 отправились на специальную военную операцию. И, к сожалению, есть те, кто отдал свою жизнь за интересы России. Есть те, что не вернутся к нам, не придут в школу на вечер встреч», — добавил директор Юрий Белокопытов.
В 2006 году у Павла появился хороший друг, который учился вместе с ним в Рязанском высшем военном командном училище.
«Настоящий герой, настоящий офицер. Он был военным связистом и служил под лозунгом: „Без связи нет управления, а без управления нет победы“. После учебы мы достаточно близко общались всегда. Он даже был схож в мою семью. Моя мама, мои родители, мой отец — мы все дружили с ним. Каждый отпуск, который был, мы пересекались», — рассказал сослуживец Андрей Яковлев.
Настоящие герои — земляки, которые проявили мужество и защитили Родину. О них с гордостью рассказывают в школах, воспитывая подрастающее поколение.