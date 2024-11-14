«Парту героя» в честь бойца СВО Владимира Никитина открыли в школе Химок

Парту Героя открыли в школе «Наследие» в Химках. Она посвящена жителю округа, участнику специальной военной операции Владимиру Никитину.

На торжественное открытие Парты Героя пришли ученики общеобразовательного учреждения, родители, педагоги, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«„Парта Героя“ — патриотический проект, направленный на воспитание у детей уважения к истории страны. Дети знакомятся с героическим прошлым и настоящим России», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Владимир Никитин проходит службу в Вооруженных силах Российской Федерации с 2000 года. Он уже успел побывать во Владикавказе и Чечне, прошел путь от командира минометной батареи до заместителя командира взвода, получил звание старшего сержанта. Среди его достижений — множество почетных наград и медалей.

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