Парту героя в честь участника КТО на Северном Кавказе открыли в Солнечногорске
Торжественная церемония открытия парты героя состоялась в Ложковской школе в поселке Чашниково под Солнечногорском. Ее посвятили выпускнику Дмитрию Сапенскому, который погиб в 2000 году в возрасте 19 лет при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе и был посмертно награжден орденом Мужества.
В память о юноше на фасаде школы с 2006 года установлена мемориальная доска. А теперь по проекту «Единой России» в образовательном учреждении появилась парта героя.
Глава городского округа Константин Михальков обратился с благодарственным словом к родственникам и друзьям героя, а также к учителям.
«Имя и подвиг Дмитрия Сапенского навсегда останутся в стенах родной школы. На парте — его фотография, биография, история службы. Пусть она станет примером настоящей храбрости, стойкости и любви к Родине», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
На торжественной церемонии память Дмитрия Сапенского почтили минутой молчания. Мать героя Нина Сапенская поделилась теплыми воспоминаниями о сыне.
«Самый хороший, самый любящий сын. Был очень добрым мальчишкой. Он такие нежные письма писал. Кроме как „мамуля“, „папуля“, нас не называл. Сестру, конечно, тоже очень любил. И был настоящим другом. Все ребята, которые 24 года меня поддерживают, — ни одного года не проходило, чтобы они к нему не пришли на могилку и не завалили его цветами. Это о нем и говорит — обо всем хорошем, что в нем было», — рассказала Нина Сапенская.
Дмитрий поступил в школу в момент ее открытия и прошел обучение с первого по 11-й класс, став первым выпускником в 1998 году. После был призван в ряды вооруженных сил. Участвовал в операции на Северном Кавказе, направленной на предотвращение террористического акта. Ему оставалось всего три недели до возвращения домой.
Право первыми занять парту было предоставлено четверокласснику-отличнику Павлу Филоненко и семикласснице Виктории Дорофеевой, дочери одноклассника и друга Дмитрия Сапенского. Эта парта стала восьмой в городском округе, открытой в честь героев.