Парту героя в честь участника КТО на Северном Кавказе открыли в Солнечногорске

Торжественная церемония открытия парты героя состоялась в Ложковской школе в поселке Чашниково под Солнечногорском. Ее посвятили выпускнику Дмитрию Сапенскому, который погиб в 2000 году в возрасте 19 лет при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе и был посмертно награжден орденом Мужества.

В память о юноше на фасаде школы с 2006 года установлена мемориальная доска. А теперь по проекту «Единой России» в образовательном учреждении появилась парта героя.

Глава городского округа Константин Михальков обратился с благодарственным словом к родственникам и друзьям героя, а также к учителям.

«Имя и подвиг Дмитрия Сапенского навсегда останутся в стенах родной школы. На парте — его фотография, биография, история службы. Пусть она станет примером настоящей храбрости, стойкости и любви к Родине», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На торжественной церемонии память Дмитрия Сапенского почтили минутой молчания. Мать героя Нина Сапенская поделилась теплыми воспоминаниями о сыне.