Парту героя в честь участника чеченской войны открыли в Дмитрове

Парту героя в честь участника чеченской войны Владимира Лазоркина открыли в Деденевской школе в Дмитрове. Он учился в этом образовательном учреждении, за время службы стал кавалером Орена Мужества.

Владимир Лазоркин 12 августа 1996 года вынес тяжелораненого замполита во время боя на площади Минутка в Грозном. Тогда ему было 19 лет, он также получил серьезное ранение и скончался 16 сентября того же года.

На торжественной церемонии открытия парты собрались отец Сергей Лазоркин, ветераны педагогического труда, представители власти и общественных организаций, в том числе депутат Московской областной Думы Марина Шевченко и руководитель местного отделения «Боевого братства» Владимир Кузовлев.

«Важно, чтобы каждый ученик знал, какие герои учились в этих стенах», — уточнила директор школы Светлана Кравченко.

Учитель истории Константин Левашов провел для всех урок мужества и рассказал о событиях Чеченской кампании.