Парту героя в честь участника чеченской войны открыли в Дмитрове
Парту героя в честь участника чеченской войны Владимира Лазоркина открыли в Деденевской школе в Дмитрове. Он учился в этом образовательном учреждении, за время службы стал кавалером Орена Мужества.
Владимир Лазоркин 12 августа 1996 года вынес тяжелораненого замполита во время боя на площади Минутка в Грозном. Тогда ему было 19 лет, он также получил серьезное ранение и скончался 16 сентября того же года.
На торжественной церемонии открытия парты собрались отец Сергей Лазоркин, ветераны педагогического труда, представители власти и общественных организаций, в том числе депутат Московской областной Думы Марина Шевченко и руководитель местного отделения «Боевого братства» Владимир Кузовлев.
«Важно, чтобы каждый ученик знал, какие герои учились в этих стенах», — уточнила директор школы Светлана Кравченко.
Учитель истории Константин Левашов провел для всех урок мужества и рассказал о событиях Чеченской кампании.
Первыми заняли место за памятной партой лучшие кадеты — Владислав Буханцов и Ратмир Муминов. Активисты школьного музея под руководством Лидии Дмитриевой представили творческие номера на патриотическую тематику.
«Парта героя — не просто мемориальный объект, а действенный инструмент патриотического воспитания. Такие примеры учат молодежь настоящим ценностям: долгу, отваге и любви к Родине», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.
Проект стал частью важной работы по сохранению исторической памяти.