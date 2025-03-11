Парту героя в честь участника Афганской войны открыли в Солнечногорске

В 1984 году Михаила Пелюха призвали в ряды Вооруженных сил СССР. Службу проходил в Афганистане, участвовал в пяти боевых операциях. Его жизнь трагически оборвалась 12 декабря 1985 года. Во время ожесточенного боя Михаил из личного оружия подавил несколько огневых точек. За мужество и героизм был посмертно награжден орденом Красной Звезды.

«Открытие очередной парты героя в городском округе Солнечногорск — это не только дань памяти Михаилу Пелюху, но и напоминание всем о том, какую ценность имеет историческая память для новых поколений. Лицеисты получат возможность учиться, сидя за этой партой, и помнить о героях своей страны, их доблести и самопожертвовании. Важно, что такие инициативы помогают воспитывать патриотизм и осознание значимости истории среди молодежи», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Ольга Гончар.