Парту героя в честь пожарного Сергея Трухачева открыли в школе в Ивантеевке

В Образовательном центре № 8 увековечили память старшего сержанта внутренней службы Сергея Трухачева. Пожарный ценой жизни выполнил служебный долг во время тушения склада в 2011 году.

Торжественная церемония прошла 26 марта. Право открыть парту предоставили родным Сергея Владимировича и его коллегам из МЧС. В этот день в школе собрались депутат Московской областной Думы Сергей Керселян, депутат Яна Гальцина, член Общественной палаты Московской области Инна Орлова, активисты «Молодой Гвардии», юнармейцы и близкие героя.

Сергей Владимирович Трухачев родился 29 ноября 1965 года в Алтайском крае. В Ивантеевку он переехал в 1982 году и 16 лет посвятил службе в пожарной охране. Трагедия произошла 18 февраля 2011 года: при тушении склада в составе звена газодымозащитной службы он провалился сквозь прогоревший пол. Полученные травмы стали смертельными. За мужество и самоотверженность старший сержант посмертно награжден орденом Мужества.

«Для нас большая честь, что именно в этой школе теперь хранится память о таком человеке. Сергей Владимирович был настоящим профессионалом и примером для личного состава. Такие проекты, как „Парта героя“, нужны, чтобы дети знали: герои живут рядом, и их подвиги — не страницы из учебников, а часть истории нашего округа», — отметил депутат Сергей Керселян.

Имя Сергея Трухачева навсегда вписано в историю пожарной охраны округа. В завершение собравшиеся почтили память героя минутой молчания.