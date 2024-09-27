«Парту Героя» в честь погибшего бойца СВО Дмитрия Башкова окрыли в селе Царево

«Парта Героя» появилась в образовательном комплексе № 4 села Царево Пушкинского городского округа 25 сентября. Ее посвятили участнику Специальной военной операции на Украине Дмитрию Башкову.

Мемориал открыл сын Дмитрия, ученик пятого класса Александр Башков. На церемонии присутствовали родные героя, депутаты, учителя и школьники.

Целью патриотической акции «Парта Героя» является знакомство молодежи с жизнью выдающихся земляков, которые совершили подвиг или проявили себя в бою.

«Для нас это очень важно. Приятно, что ребята, которые учатся в школе, будут знать героя», — поделилась вдова Дмитрия Елена Безверхая.

Командир разведывательно-штурмового отряда Дмитрий Башков погиб в боях за Авдеевку в 2023 году. Он награжден Орденом Мужества посмертно.

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