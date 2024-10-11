Сегодня 09:44 Парту героя в честь Нурханя Садикова открыли в Раменском округе 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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В Речицкой школе Раменского городского округа появилась особенная парта. Она посвящена герою и носит имя Нурханя Садикова.

На торжественном открытии присутствовали представители комитета по образованию, депутаты, воины-интернационалисты, учителя и ученики школы. Парта установлена в кабинете географии.

Нурхань Садиков был заместителем командира взвода, младшим сержантом. Он родился в селе Шубино Сергачского района Горьковской, а ныне Нижегородской области. А вот школу он закончил именно эту — в Речицах. На открытие приехали и одноклассники Нурханя. В школьные годы они его звали русским именем — Саша.

Нурхань писал письма своим одноклассникам. Всего они получили 41 послание. В них боец просил навещать его маму и твердил, что все у него хорошо. Он погиб за несколько дней до приказа об увольнении. Садиков награжден орденом Красной Звезды и несколькими медалями. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».