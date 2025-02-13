Парту героя в честь майора ФСБ Сергея Фролова открыли в школе Наро-Фоминска

В Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе № 9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В. В. Лебедева в четверг, 13 февраля, открыли именную парту в память о майоре Сергее Фролове. Он получил смертельные ранения при исполнении воинского долга.
Церемония прошла в учебном заведении, которое окончил погибший сотрудник ФСБ. Возле памятной доски, установленной на стене школы, нес службу Почетный караул. Участники мероприятия возложили на парту алые гвоздики.
Сотрудника УФСБ России по Москве и Московской области в сентябре 2002 года направили в командировку в Чеченскую Республику. Он руководил сводной специальной группой, которая участвовала в проведении контртеррористических операций.
Силовики под руководством Фролова 18 февраля 2003 года возвращались на место дислокации после успешно выполненного задания. Возле населенного пункта Новогрозненский автомобиль, в котором он ехал вместе с сослуживцами, подорвали боевики при помощи радиоуправляемого фугаса. Майор получил несовместимые с жизнью ранения.
Сергея Фролова посмертно наградили орденом Мужества.
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