Парту героя в честь майора ФСБ Сергея Фролова открыли в школе Наро-Фоминска

пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

Фото: пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

В Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе № 9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В. В. Лебедева в четверг, 13 февраля, открыли именную парту в память о майоре Сергее Фролове. Он получил смертельные ранения при исполнении воинского долга.

Церемония прошла в учебном заведении, которое окончил погибший сотрудник ФСБ. Возле памятной доски, установленной на стене школы, нес службу Почетный караул. Участники мероприятия возложили на парту алые гвоздики.

Сотрудника УФСБ России по Москве и Московской области в сентябре 2002 года направили в командировку в Чеченскую Республику. Он руководил сводной специальной группой, которая участвовала в проведении контртеррористических операций.