Парту героя в честь летчика Олега Зайцева открыли в школе Воскресенска

Олег Зайцев родился 30 мая 1961 года и с детства мечтал о небе. После окончания средней школы он поступил в Егорьевский учебный авиационный центр, а затем продолжил обучение в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков.

В 1983 году, завершив обучение, Олег Зайцев был направлен на службу в звании лейтенанта и должности командира экипажа вертолета Ми-2 в одну из воинских частей Азербайджана. В конце 1980-х годов, когда в Закавказье начались локальные конфликты, его вылеты стали сопряжены с огромным риском. 17 июня 1992 года экипаж вертолета Ми-8, в составе которого был Олег Зайцев, отправился на очередное задание и не вернулся.

За свои заслуги капитан Олег Зайцев был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и медалью. В его честь названа центральная улица в поселке Фосфоритный, а на школе № 14, ныне «Наши горизонты», установлена мемориальная доска. Имя героя также высечено на воскресенском мемориале воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах.

На мероприятии присутствовали вдова и сын героя, члены и сторонники партии, молодогвардейцы, учителя, школьники из летнего лагеря и победитель предварительного голосования «Единой России» Максим Дорошкевич.

После открытия участники возложили цветы к мемориальным доскам, посвященным героям этой школы.

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