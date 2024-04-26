Парту героя в честь инженера Виктора Семенова открыли в Химках | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:08 Парту героя в честь инженера Виктора Семенова открыли в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Парту героя в честь заслуженного деятеля наук и техники, доктора технических наук Виктора Семенова установили в школе № 8 в Химках. Работая на «Энергомаше», инженер изобрел жидкостный ракетный двигатель.

Виктор Семенов — лауреат двух государственных премий и премии академика Глушко, а также президентский стипендиат в области науки.

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«В нашем городском округе такие парты героев — это уже добрая и хорошая традиция. Я очень рад, что мы живем в одно время с такими выдающимися людьми. Благодарю Виктора Никаноровича за интересный рассказ о своем жизненном пути от рабочего до ученого. Наши химчане — это гордость города», — отметил муниципальный депутат Владимир Харитонов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Авторству ракетостроителя принадлежит свыше 300 научных работ, около 150 патентов и авторских свидетельств. Некоторые изобретения запатентованы в Америке и Западной Европе.

«Более 50 лет проработал на научно-производственном объединении „Энергомаш“, а сейчас продолжаю в государственной корпорации „Роскосмос“. В памяти о моей жизни отложился один момент — то, что я никогда не отдыхал и не брал отпуска. В это время я приобретал знания, много изучал. Призываю наше молодое поколение развиваться и учиться новому», — поделился Виктор Семенов.

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