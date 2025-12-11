Парту героя в честь инспектора ДПС Александра Дрыгина открыли в Балашихе

Торжественное открытие Парты Героя в школе № 10 Балашихи прошло 11 декабря. Парта посвящена памяти Александра Дрыгина — выпускника школы, старшего лейтенанта полиции, инспектора ДПС, погибшего при исполнении 3 января 2014 года и посмертно награжденного Орденом Мужества.

В церемонии участвовали председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, руководитель Балашихинского отделения «Боевое братство» полковник запаса Сергей Яковлев, депутат Ульяна Кондрякова, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, сотрудники правоохранительных органов, родные Александра, коллектив и ученики школы.

Вдова Любовь Дрыгина отметила, что память о супруге и гордость за него навсегда останутся в семье. В рамках мероприятия прозвучали выступления учащихся, посвященные подвигам героев.

В школе № 10 теперь три Парты Героев — за ними учатся лучшие ученики. Проект «Парта Героя» действует по всей стране и призван увековечить память тех, кто проявил мужество и самоотверженность во имя Родины.