Парту героя в честь бойца СВО Шукаева открыли в техникуме в Чехове

Добрый, отзывчивый, мужественный — такими словами вспоминают бывшего студента чеховского техникума. Уйдя на фронт осенью 2022 года, он ни капли не сомневался в своем выборе. В учебном заведении, где он получал образование, в честь него в рамках проекта партии «Единая Россия» открыли парту героя.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы округа Денис Разуваев и председатель Совета депутатов Галина Козина. Вместе с семьей погибшего защитника они приняли участие в открытии парты.

«Они жертвуют собой, отдают свои жизни. Поэтому эта парта — память, чтобы вы, приходя сюда, вспоминали, что есть у нас такие ребята, которые отдали жизни, как Дима», — сказала Галина Козина на торжественном открытии.

Дмитрий Шукаев учился на электромонтера. Был активным студентом и всегда помогал другим. После обучения и срочной службы в армии работал на различных предприятиях округа.

«У него была тяга к знаниям, он хотел учиться. Но судьба так сложилась, что пришла повестка на специальную военную операцию, и он решил пойти защищать нашу страну, но, к сожалению, погиб, был награжден орденом Мужества посмертно», — рассказала педагог-организатор Чеховского техникума Татьяна Шершнева.