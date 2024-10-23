Парту героя в честь бойца СВО Шукаева открыли в техникуме в Чехове
В чеховском техникуме появилась парта героя, посвященная бывшему выпускнику учебного заведения. Дмитрий Шукаев погиб в зоне специальной военной операции.
Добрый, отзывчивый, мужественный — такими словами вспоминают бывшего студента чеховского техникума. Уйдя на фронт осенью 2022 года, он ни капли не сомневался в своем выборе. В учебном заведении, где он получал образование, в честь него в рамках проекта партии «Единая Россия» открыли парту героя.
Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы округа Денис Разуваев и председатель Совета депутатов Галина Козина. Вместе с семьей погибшего защитника они приняли участие в открытии парты.
«Они жертвуют собой, отдают свои жизни. Поэтому эта парта — память, чтобы вы, приходя сюда, вспоминали, что есть у нас такие ребята, которые отдали жизни, как Дима», — сказала Галина Козина на торжественном открытии.
Дмитрий Шукаев учился на электромонтера. Был активным студентом и всегда помогал другим. После обучения и срочной службы в армии работал на различных предприятиях округа.
«У него была тяга к знаниям, он хотел учиться. Но судьба так сложилась, что пришла повестка на специальную военную операцию, и он решил пойти защищать нашу страну, но, к сожалению, погиб, был награжден орденом Мужества посмертно», — рассказала педагог-организатор Чеховского техникума Татьяна Шершнева.
Не только педагоги и однокурсники, но и друзья семьи вспоминают только добрыми словами погибшего героя. «Мы гордимся, что он учился в нашем техникуме. Всем студентам мы будем о нем рассказывать. Обязательно проводить мероприятия, показывать парту, открытую сегодня. Это наша гордость», — заявила замдиректора Чеховского техникума Оксана Москвитина, одноклассница матери погибшего героя.
За партой героя, которую планируют установить в одном из классов учреждения, будут сидеть преуспевающие студенты. Именно им выпадет честь получать знания за столь важным столом.
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