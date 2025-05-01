Парту героя в честь бойца СВО Кирилла Кузенкова открыли в школе № 7 в Лобне

В школе № 7 в Лобне открыли парту героя в честь Кирилла Кузенкова, который учился в этом учреждении. На торжественной церемонии собрались его родные, глава округа Анна Кротова и классный руководитель.

На сцене выступил хореографический ансамбль «Сувенир», в котором Кирилл Кузенков занимался много лет.

«Честь для всего города — открыть эту парту героя. Мы сильны тем, что мы едины, и наша связь всегда — в единстве поколений, поэтому мы чтим и помним», — сказала глава Лобни Анна Кротова.

После школы Кирилл окончил институт, работал. В сентябре 2024 года заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. В январе 2025 года Кирилл погиб в бою в районе города Кременная Луганской Народной Республики.

«Я не успела оглянуться, как он мне звонит оттуда: „Мама, прости меня, но я воевать пошел“. Я говорю: „Ты же не служил, ты даже не знаешь, что такое автомат“. Он ответил: „Мама я должен, а кто, кроме нас?“», — рассказала Лидия Кузенкова.