Парту героя в честь бойца СВО Кирилла Кузенкова открыли в школе № 7 в Лобне
В школе № 7 в Лобне открыли парту героя в честь Кирилла Кузенкова, который учился в этом учреждении. На торжественной церемонии собрались его родные, глава округа Анна Кротова и классный руководитель.
На сцене выступил хореографический ансамбль «Сувенир», в котором Кирилл Кузенков занимался много лет.
«Честь для всего города — открыть эту парту героя. Мы сильны тем, что мы едины, и наша связь всегда — в единстве поколений, поэтому мы чтим и помним», — сказала глава Лобни Анна Кротова.
После школы Кирилл окончил институт, работал. В сентябре 2024 года заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. В январе 2025 года Кирилл погиб в бою в районе города Кременная Луганской Народной Республики.
«Я не успела оглянуться, как он мне звонит оттуда: „Мама, прости меня, но я воевать пошел“. Я говорю: „Ты же не служил, ты даже не знаешь, что такое автомат“. Он ответил: „Мама я должен, а кто, кроме нас?“», — рассказала Лидия Кузенкова.
Татьяна Бочарова была классным руководителем Кирилла. Она хранит фотографию участника СВО с учителями и одноклассниками.
«Ответственный, учился хорошо, активный», — уточнила учитель черчения, рисования и МХК Татьяна Бочарова.
О том, каким был Кирилл Кузенков, Татьяна Бочарова теперь рассказывает нынешним ученикам.
«Это честь для всей нашей школы, потому что герой отдал свою жизнь. Он учился в нашей школе, он помогал многим ребятам. Я считаю, что это очень трогательно. Я горжусь тем, что наша школа приняла в этом участие», — уточнил Максим Пирог.
В федеральном проекте «Парта героя» принимают участие все регионы страны. Он призван привлечь внимание подростков к истории России и ее прошлому. Парты посвящают ветеранам Великой Отечественной войны, участникам конфликтов в Афганистане и Северном Кавказе, летчикам-испытателям и спасателям, погибшим при исполнении профессионального долга.