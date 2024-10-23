Парту героя в честь бойца СВО Дмитрия Муходанова открыли в Серпухове

Дмитрий Муходанов остался в памяти родных и друзей как отзывчивый, энергичный, искренний, честный человек с большим сердцем. Память о нем будут хранить и в его родном учебном заведении.

«Дима — наш герой. Дети, которые учатся в 16-й школе, всегда будут знать, что в этих стенах вырос настоящий герой, на которого нужно равняться. Самоотверженность и любовь к родине помогла ему и при принятии решения пойти защищать нашу родину. Он, не раздумывая, принял это решение и стоял до конца за нашу страну», — заявила на открытии мемориала заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова.

Дмитрий Муходанов вместе с родителями переехал в Серпухов из Тульской области, когда учился в пятом классе. Он очень любил спорт. После окончания школы поступил в Московский колледж геодезии и картографии, затем была срочная служба в армии. Когда стране понадобилась помощь, Дмитрий без колебаний решил пойти на службу. 19 марта 2023 года он погиб на боевом задании в ходе штурма села Красногоровка Донецкой народной республики.

Указом президента России Дмитрий посмертно награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при выполнении воинского долга. На «Парте героя» размещены фото и биография Дмитрия, описан его боевой путь.

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