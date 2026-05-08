Парту героя в честь Александра Кононова открыли в Солнечногорске

На мероприятии присутствовали заместитель главы муниципалитета Ирина Тишина, волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий, актер Александр Зарубин, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко, члены и сторонники партии «Единая Россия», Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, юнармейцы, родственники бойца, педагоги и школьники. После открытия участники возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

Александр Кононов окончил Высшее общевойсковое командное училище в Новосибирске. Спустя год после выпуска ему было присвоено звание капитана. Он выполнял специальные задания в государствах бывшей Югославии, а также участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике, Дагестане, Абхазии и Южной Осетии, находился в командировках в Ираке, Сирии и Эфиопии.

Во время возвращения с очередного задания группа спецназа под его руководством оказалась в засаде. Александр Кононов возглавил бой, спас сослуживцев, однако погиб при исполнении служебного долга в Республике Дагестан 12 августа 2014 года. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

«Александр Кононов — это пример беззаветного служения Родине. Он до конца выполнил свой воинский долг, спас товарищей ценой собственной жизни. Открытие „Парты Героя“ в школе, где учится его дочь, — это знак вечной памяти и уважения к подвигу офицера. Мы должны рассказывать подрастающему поколению о таких людях, чтобы они знали и чтили героев нашей страны», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Патриотическая акция «Парта героя» реализуется в образовательных учреждениях муниципалитета в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая школа».