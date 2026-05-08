Парту героя в честь Александра Кононова открыли в Солнечногорске
В Тимоновской школе городского округа Солнечногорск 7 мая прошла церемония открытия Парты героя. Ее посвятили памяти подполковника Александра Кононова, Героя Российской Федерации, погибшего при исполнении воинского долга.
На мероприятии присутствовали заместитель главы муниципалитета Ирина Тишина, волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий, актер Александр Зарубин, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко, члены и сторонники партии «Единая Россия», Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, юнармейцы, родственники бойца, педагоги и школьники. После открытия участники возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.
Александр Кононов окончил Высшее общевойсковое командное училище в Новосибирске. Спустя год после выпуска ему было присвоено звание капитана. Он выполнял специальные задания в государствах бывшей Югославии, а также участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике, Дагестане, Абхазии и Южной Осетии, находился в командировках в Ираке, Сирии и Эфиопии.
Во время возвращения с очередного задания группа спецназа под его руководством оказалась в засаде. Александр Кононов возглавил бой, спас сослуживцев, однако погиб при исполнении служебного долга в Республике Дагестан 12 августа 2014 года. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
«Александр Кононов — это пример беззаветного служения Родине. Он до конца выполнил свой воинский долг, спас товарищей ценой собственной жизни. Открытие „Парты Героя“ в школе, где учится его дочь, — это знак вечной памяти и уважения к подвигу офицера. Мы должны рассказывать подрастающему поколению о таких людях, чтобы они знали и чтили героев нашей страны», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Патриотическая акция «Парта героя» реализуется в образовательных учреждениях муниципалитета в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая школа».