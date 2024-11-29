«Парту героя» в честь адмирала Горшкова открыли в гимназии № 9 в Балашихе

Сергей Горшков, дважды Герой Советского Союза, стал известен как военачальник и флотоводец. Он был инициатором развития океанского флота и ядерного ракетного подводного флота, а также руководил многими важными операциями во время Великой Отечественной войны. Кроме того, Горшков оставил значительное наследие в виде около 240 научных работ, включая известную монографию «Морская мощь государства».

«Сегодня в истории гимназии состоялось знаменательное событие. От Совета депутатов и от главы округа хочу поздравить всех с открытием парты героя. Тот, кто будет учиться хорошо, будет иметь возможность сесть за эту парту. Ребята, будьте успешными и целеустремленными», — отметил Геннадий Попов во время церемонии.

Гимназия № 9 была основана в 1940 году и с тех пор активно участвует в сохранении исторической памяти. В 2004 году здесь создали школьный музей, а в 2008 году учреждение получило имя Сергея Горшкова. В гимназии также открыты залы, посвященные истории Военно-морского флота и адмиралу.

Акция «Парта героя» реализуется в рамках партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Цель проекта — напомнить ученикам о героях, проявивших мужество и готовность к самопожертвованию.

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