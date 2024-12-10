«Парту Героя» участникам Второй чеченской войны установили в Солнечногорске

Торжественное открытие «Парты Героя», посвященной участникам Второй чеченской войны Алексею Московкину и Николаю Грачеву, прошло в Поваровской школе в Солнечногорске. Мероприятие приучрочили к памятной дате — Дню Героев Отечества.

Алексей Московкин — лейтенант МВД, Николай Грачев — майор, командир вертолета. Погибли во время выполнения боевого задания на Северном Кавказе во время Второй чеченской войны. Оба героя — выпускники Поваровской школы, именно поэтому здесь с особым уважением хранят их память. В 2007 году у входа в школу был установлен мемориал, посвященный Алексею и Николаю.

На церемонии открытия присутствовали депутат Совета депутатов Алексей Захаров, руководители школы, управления образования и территориального отдела Поварово. Это первая «Парта Героя», установленная в поселке Поварово.

«Такие проекты помогают молодежи лучше понимать историю Отечества, учиться ценить подвиг и доблесть. Верю, что пример Алексея и Николая вдохновит новое поколение ребят быть достойными гражданами своей страны. Спасибо всем, кто поддерживает этот важный проект», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

За «Партой Героя» будут сидеть ученики с 5 по 11 класс, имеющие успехи в учебе и спорте.

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