Парту Героя в честь бойца СВО Дмитрия Островерхова открыли в гимназии в Химках

Дмитрий родился в Омске в 1974 году в семье военнослужащего. Учился в Московском авиационном технологическом институте имени Циолковского. После армии отправился в составе сводного батальона бригады в зону боевых действий на территорию Чеченской Республики. Герой награжден Орденом Мужества. Дмитрий после службы закончил обучение в Московской государственной юридической академии.

«В 2003 году Дмитрий пошел работать юристом, в открытый Сергеем Говорухиным фонд ветеранов боевых действий „Единство“. Там он оказывал юридическую помощь ветеранам и членам их семей, организовывал вечера памяти с участием известных музыкантов и актеров, а также собирал и отправлял гуманитарные грузы в зону локальных конфликтов», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Сейчас Дмитрий Остроухов служит по контракту в ракетных войсках и артиллерии 4-й Гвардейской военной базы в зоне проведения СВО. Награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации.

Всего в городском округе Химки уже установили более 30 ученических столов в честь героев войны и заслуженных деятелей муниципалитета.

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