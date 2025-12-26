Парту героя открыли в Октябрьской школе под Истрой

Еще одна школьная парта стала напоминанием о подвиге, который нельзя забывать. В образовательном учреждении увековечили имя героя Великой Отечественной войны Михаила Гурьянова.

Михаил Алексеевич Гурьянов родился в селе Петровское. В годы оккупации он стал комиссаром партизанского отряда, взяв на себя не только руководство боевыми операциями, но и заботу о людях, следовавших за ним. Под его началом была спланирована и успешно проведена операция по ликвидации штаба 12-го армейского корпуса вермахта. В ночь на 24 ноября 1941 года партизаны окружили здание и уничтожили находившихся там немецких солдат.

При отступлении Михаил Гурьянов попал в засаду, был тяжело ранен и схвачен карателями. Его подвергли жестоким пыткам, стремясь получить информацию о партизанах, но он не проронил ни слова. 27 ноября 1941 года Михаил Алексеевич принял мученическую смерть.

В честь Михаила Гурьянова в Октябрьской школе установили Парту героя. Теперь за ней будут сидеть школьники, которые отличились в учебе или спорте.