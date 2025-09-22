«Парту Героя» открыли в Луховицах

В округе продолжает набирать обороты патриотическая инициатива «Парта Героя». Эта акция направлена на сохранение исторической памяти и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

На сегодняшний день в луховицких образовательных учреждениях установлено уже более 20 «Парт Героя».

Очередная «Парта Героя» появилась в школе села Матыра. Торжественное открытие состоялось при участии главы округа Сергея Тимохина, окружного депутата Дениса Мишина и учеников. Право открыть «Парту Героя» было предоставлено лучшим ученикам школы, проявившим себя в учебе и общественной жизни. Эта парта посвящена памяти Александра Ивановича Данилова, ветерана Великой Отечественной войны.

«Александр Иванович — символ мужества и самоотверженности, чье имя стало примером для нас. Предоставляя право занимать эту парту учащимся, показавшим высокие результаты в учебе и общественной работе, мы подчеркиваем значимость нравственных ориентиров и воспитываем достойных граждан. Молодежь призываю беречь наследие, гордиться званием патриотов родной страны», — сообщил Сергей Тимохин.